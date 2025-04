L’AS Monaco annonce l’arrivée de Mizuno

Comme nous vous le révélions en exclusivité en mai 2024, l’AS Monaco va changer d’équipementier à partir du 1er juillet 2025. Exit Kappa et place désormais à Mizuno qui deviendra cet été l’équipementier officiel de l’ensemble des équipes du club de la Principauté et ce jusqu’en 2030. l’ASM rejoint ainsi la Lazio Rome (Serie A) ou Augsbourg (Bundesliga), parmi les formations passées chez Mizuno, l’équipementier sportif japonais à la stature internationale, reconnu notamment pour la qualité de ses produits et qui dispose d’ambassadeurs prestigieux tels que le défenseur espagnol Sergio Ramos et l’attaquant portugais João Félix.

Dans un communiqué, Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco s’est réjoui de l’arrivée de Mizuno sur le Rocher : « nous sommes fiers de cette future collaboration avec Mizuno, une marque extrêmement innovante et créative, dotée d’une histoire singulière dans le football. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de l’AS Monaco pour lequel nous sommes convaincus que Mizuno saura accompagner nos aspirations et notre ambition. Nous sommes impatients de dévoiler à nos supporters les tenues que nous porterons la saison prochaine et dont nous pouvons espérer qu’elles rencontreront un franc succès.» Nul doute que le premier maillot signé Mizuno est d’ores et déjà attendu par tous les supporters monégasques…