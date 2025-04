Karim Benzema revient sur son but mythique contre Manchester United

Dix-sept ans ont passé, mais Karim Benzema n’a rien oublié. Alors que l’Olympique Lyonnais s’apprête à défier Manchester United en quart de finale aller de la Ligue Europa ce jeudi, le Français a replongé dans ses souvenirs pour L’Équipe. L’un d’eux brille plus que les autres : son but exceptionnel inscrit à Gerland, le 20 février 2008, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, face à la meilleure défense du monde à l’époque, le duo Vidic-Ferdinand : « honnêtement, j’ai fait les mouvements à l’instinct. Il y a aussi du talent et beaucoup de confiance. Ça va très, très vite. Ce sont des gestes que je répétais souvent à l’entraînement. Aller vite dans l’exécution, c’est le principal. »

À seulement 20 ans, Benzema s’était, ce soir-là, révélé sur la scène européenne d’un éclair de génie. Une passe de Toulalan, un contrôle orienté, une frappe en pivot en deux touches, le tout face à un Van der Sar impuissant. Un but qui a marqué le principal intéressé autant que les supporters : « c’est un but qui restera gravé, c’est sûr. Et il y a tout qui va avec : paix à son âme, mais le commentaire en direct de Thierry Gilardi reste gravé aussi. C’est un tout en fait, il y a l’action, mon exécution, Manchester United la meilleure équipe du monde cette année-là, les mots du commentateur de TF1… Maintenant j’espère que Lyon va gagner et se qualifier pour les demi-finales ». Le Ballon d’Or 2022 sera donc probablement devant sa télé ce jeudi pour supporter son club formateur.