Le rétropédalage de Chicharito après avoir été sanctionné pour des propos sexistes

Alors que la Fédération mexicaine de football (FMF) a annoncé ce mercredi 23 juillet avoir infligé une amende à Javier "Chicharito" Hernández, à la suite de propos controversés tenus sur TikTok, ce dernier est revenu sur ses dires. «Je regrette profondément toute confusion ou tout malaise que mes récents propos ont pu causer. Il n’a jamais été dans mon intention de me moquer, de blesser ou de diviser. J’écoute, je réfléchis et je m’engage à m’exprimer avec plus de clarté et de sensibilité, en particulier sur des questions aussi délicates», a tout d’abord lancé l’ex-joueur de Manchester United du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’international aux 109 sélections avec le Mexique s’était rapidement retrouvé au coeur de la tourmente pour avoir critiqué les femmes. «Femmes, vous êtes en train d’échouer, vous êtes en train d’éradiquer la masculinité en rendant la société hypersensible. Incarnez votre énergie féminine, en prenant soin, en nourrissant, en recevant, en donnant vie, en nettoyant, en soutenant le foyer, qui est l’endroit le plus précieux pour nous les hommes. N’ayez pas peur d’être des femmes, de vous permettre d’être guidées par un homme, qui ne veut qu’une chose : vous voir heureuses», avait notamment assuré celui qui est aujourd’hui âgé de 37 ans.