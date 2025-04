Real Madrid : le conseil mercato de Cyril Hanouna à Florentino Pérez

La lourde défaite à Arsenal 3-0 du Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions a provoqué un véritable séisme du côté de la capitale espagnole. Si tout le monde en prend pour son grade, de Carlo Ancelotti à Vinicius en passant par Kylian Mbappé, Rodrygo ou Jude Bellingham, Florentino Pérez est pour l’instant épargné. Pourtant, c’est lui qui est à l’origine de la construction pour le moins bancale de cette formation madrilène, pas épargné il est vrai par les blessures. Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca devait faire franchir un cap au Real Madrid, c’est pour l’instant tout l’inverse qui se produit. S’il reste encore un mince espoir de se qualifier à Bernabeu au match retour mercredi prochain, l’heure des comptes a bientôt sonné et cela risque de faire des victimes.

Une situation qui n’a pas échappé au trublion du PAF Cyril Hanouna. Proche de Nasser Al Khelaifi, l’ex-animateur de TPMP s’est livré sur Europe 1 à une analyse de la situation du Real Madrid et a donné des conseils mercato à l’emblématique président du club 15 fois vainqueur de la Ligue des Champions. «C’est l’arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l’équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça ne va pas. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Tu ne dois pas prendre Mbappé alors qu’il te manque un milieu et que c’est catastrophique depuis que le meilleur milieu du monde Toni Kroos est parti. Tu dois le remplacer tout de suite. Mais si tu prends Kylian Mbappé pour te faire un kif, alors tu mises à fond sur lui et tu fais partir Vinicius. Parce que Kylian Mbappé il lui reste pas 50 saisons. Il va avoir 27 ans en décembre, il va lui reste quoi au top ? 3-4 saisons après c’est fini avec les mecs qui arrivent derrière.» Pas sûr que les conseils mercato de Cyril Hanouna parviennent jusqu’aux oreilles de Florentino Pérez…