Chelsea : Thiago Silva se lâche sur ses coéquipiers

Où jouera Thiago Silva la saison prochaine ? Une chose est sûre, pas à Chelsea, puisque le départ de l’expérimenté défenseur brésilien, en fin de contrat, est acté. Un retour au pays ? Une dernière aventure européenne ? Une aventure en Arabie saoudite ? La MLS ? Nul doute qu’il va crouler sous les propositions ces prochaines semaines, lui qui a montré être encore au niveau malgré ses 39 ans.

Alors qu’il devrait faire ses adieux aux Blues cet après-midi face à Bournemouth, à l’occasion de la dernière journée de Premier League, il a concédé une grosse interview à Sky Sports. Et il n’a pas hésité à tacler ses coéquipiers. « Je sais ce que ça représente de porter ce maillot. Si j’ai un message à envoyer aux gars, c’est que j’espère qu’ils comprennent que tout ce qu’ils ont fait pour être à Chelsea doit valoir la peine », a-t-il d’abord lancé.

Il met la pression sur ses coéquipiers

« La saison qu’on fait, elle n’est pas digne de Chelsea. Je pense que les joueurs vont devoir faire mieux l’an prochain, ils doivent faire mieux. Si on regarde les matchs, les supporters ne nous ont jamais abandonné, jamais. On est huitième, ou neuvième, c’est ça ? Les fans ont toujours été là. Ailleurs, ils nous auraient jeté des pierres, on sait que ça arrive. Les joueurs doivent savoir que Chelsea doit se battre pour les positions du top du classement », a ajouté le Brésilien.

« Si on met notre ego de côté et on le met en faveur de l’équipe, je pense que ça marchera. Sinon, la situation ne bougera pas malheureusement », a conclu l’ancien taulier du Paris Saint-Germain, prévenant ses partenaires pour la saison prochaine. Nul doute que, depuis sa future destination, Thiago Silva suivra de très près les prestations de ses anciens coéquipiers…