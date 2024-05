Premier League : la pique de Cristiano Ronaldo sur Arsenal

Alors que la plupart des championnats sont déjà scellés, la Premier League est encore très disputée. En effet, la 38ème et dernière journée du championnat aura lieu ce dimanche en format multiplex. Les 20 équipes joueront en même temps et l’identité des nouveaux champions sera connue demain dans les alentours de 19h00. Légère avance pour le leader, Manchester City, et ses 88 points devant Arsenal et ses 86 points. Les Cityzens affrontent West Ham, tandis que les Gunners joueront face à Everton.

La suite après cette publicité

Présent à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite pour le combat de boxe du siècle opposant les deux légendes Tyson Fury et Oleksandr Usyk, Cristiano Ronaldo a été interpellé aux abords du ring quelques minutes avant le duel sur le futur gagnant de la Premier Leaugue : «Non ils (Arsenal) ne vont pas gagner le championnat», a froidement répondu Cristiano Ronaldo, tout sourire. Les fans des Gunners apprécieront.