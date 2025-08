Thomas Lemar explique le choix Girona

Cette semaine, l’Atlético de Madrid a envoyé Thomas Lemar en prêt à Girona. Le Français de 29 ans a été présenté ce vendredi, lui qui espère se relancer après des moments compliqués. Il a commencé par expliquer son choix : « je suis intéressé par le projet et j’ai eu une conversation avec l’entraîneur qui a été déterminante dans ma décision. Je reviens à Gérone pour retrouver le plaisir du football et je me sens bien dans ce club (…) La décision m’appartenait entièrement après l’appel de l’entraîneur. Après avoir raccroché, j’ai dit à mon agent que Gérone serait le bon endroit (…) Nous n’avons pas encore discuté en profondeur (avec le coach Michel, ndlr). Je voulais d’abord m’entraîner et faire connaissance avec mes coéquipiers. J’ai déjà travaillé avec eux et je suis content. Je remercie Dieu, le club et tout le monde pour leur confiance.»

Il a ajouté : «j’ai vécu des moments forts et difficiles (l’an dernier, ndlr). Évidemment, tous les joueurs veulent jouer, et la saison a été longue pour moi, mais j’ai pris soin de moi et ils m’ont aidé à me préparer pour cette saison. J’ai confiance en moi et en ma capacité à être à 100 %. Je me sens bien physiquement maintenant et je veux le rester pour aider mes coéquipiers (…) El Cholo m’a dit que j’allais dans un bon endroit pour reprendre la compétition et profiter du football au plus haut niveau. Je veux faire de mon mieux, j’ai hâte de jouer et je suis très enthousiaste. Je suis à l’Atlético depuis sept saisons et j’ai de l’affection pour beaucoup de mes coéquipiers et les employés, mais un chapitre se termine et un autre commence à Gérone.» Et Lemar espère que nouveau chapitre sera synonyme de renaissance.