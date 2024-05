La nouvelle piste surprenante du FC Barcelone pour remplacer Xavi

C’est un feuilleton qui commence sûrement à agacer plus d’un fan du FC Barcelone. Il y a moins d’un mois, Joan Laporta et Xavi annonçaient, grand sourire, que le coach allait finalement poursuivre l’aventure pour au moins une saison. « De mon expérience, la stabilité est une des clés du succès. J’ai toujours misé sur la continuité. Puis, il y a une autre raison : Xavi est un culé incontestable. On fait partie d’un sentiment commun, et quand on a analysé on a vu que c’est un coach qui pense toujours à ce qui est le mieux pour le club. C’était clair pour nous. Notre projet demande de la stabilité. Les jeunes joueurs ont besoin d’une référence et Xavi l’est pour eux. Je suis très content. Xavi fait l’unanimité, il a la confiance de tout le monde », confiait le président.

Il avait ainsi réussi à faire changer d’avis l’ancien milieu de terrain légendaire du club et de la sélection espagnole, qui voulait, dans un premier temps, quitter ses fonctions. Et voilà que ces dernières heures, la presse catalane indique que Laporta pourrait finalement mettre Xavi à la porte. Le boss du Barça n’a pas apprécié la sortie récente de son coach, dans laquelle ce dernier a notamment mis en avant la situation financière très compliquée du club.

Un coach méconnu

Xavi pourrait donc être mis à la porte assez rapidement, et la question de son remplaçant va donc, une fois encore, être sur la table. Comme le Bayern, le club catalan risque de galérer et aura du mal à attirer un gros nom, surtout qu’en plus de l’absence de coachs intéressants sur le marché, il doit aussi composer avec des problèmes financiers qui empêchent de proposer des salaires énormes. Selon El Chiringuito de Jugones, le club catalan a un nouveau coach étonnant dans le viseur.

C’est Jonatan Giraldez. Ce nom ne vous dit rien ? C’est plutôt normal, puisque le tacticien de 32 ans seulement n’a jamais entraîné de clubs masculins. C’est, depuis 2021, l’entraîneur de l’équipe féminine du Barça, avec qui il a remporté des trophées à la pelle. Le Galicien a par exemple remporté la Coupe d’Espagne ce week-end, après avoir fêté la Liga et son équipe disputera la finale de la Ligue des Champions contre l’OL le week-end prochain. Seulement, il a déjà un accord pour entraîner le Washington Spirit, équipe du championnat féminin nord-américain, la saison prochaine. Le Barça veut donc briser cet accord et éventuellement lui confier les clés de son équipe première masculine. Un drôle de choix qui risque de faire parler…