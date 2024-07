Le Street Football mis à l’honneur par adidas pendant les JO !

Adidas se met à l’heure des Jeux olympiques. À l’occasion de cet événement sportif de grande ampleur qui se tiendra à Paris du 26 juillet au 11 août, la marque aux trois bandes offre la possibilité de venir se tester aux disciplines urbaines et handisport pendant cinq semaines au cœur de la capitale française, sous la Canopée du Westfield (Forum des Halles). L’objectif ? Permettre à chacun d’exprimer son potentiel, de s’épanouir dans un lieu emblématique de la Ville Lumière et d’encourager la pratique d’une activité physique régulière.

Alors que l’adidas GROUNDPARIS ouvrira officiellement ses portes ce samedi, les amateurs du ballon rond auront l’opportunité, gratuitement, de venir s’essayer au Street Football, variante urbaine du football qui se joue à cinq contre cinq, le tout en compagnie des plus grands ambassadeurs de la marque (sportifs et artistes). En plus du football, huit autres disciplines sportives seront mises à l’honneur comme le Basketball 3x3, la Danse, ou encore le BMX. À partir du 29 août, trois journées seront consacrées à la découverte des disciplines handisport telles que le Ceci Foot, le Para Rugby et le Basket Fauteuil. Rendez-vous donc le 27 juillet !