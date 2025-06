Le Paris FC renouvelle son partenariat avec Renault

Promu en Ligue 1 et fort d’un projet très ambitieux, le Paris FC risque bien d’enflammer le mercato estival. Après avoir enrôlé Nhoa Sangui et Moses Simon, le club francilien continue de prospecter sur le marché. En attendant, le PFC a fait une nouvelle annonce ce lundi.

«Le Paris FC et Renault sont fiers d’annoncer le renouvellement et le renforcement de leur partenariat jusqu’en 2027. Renault devient partenaire majeur et s’affichera désormais sur les manches gauches de nos équipes professionnelles», peut-on ainsi lire sur le compte X du club.