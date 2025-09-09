La folle renaissance de Breel Embolo tombe à pic pour Rennes

« Breel correspond complètement au profil que nous recherchions pour compléter notre attaque, c’est-à-dire un attaquant qui pèse dans la surface, difficile à bouger, impactant dans le dernier geste. Ce que nous apprécions également, c’est son côté altruiste, capable de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions. Son expérience du très haut niveau sera un atout pour notre équipe », expliquait Loïc Désiré lundi 2 septembre lors de la signature de Breel Embolo à Rennes. Le club breton s’offrait sur le gong, une valeur sûre de Ligue 1 à Monaco (22 buts et 13 passes décisives en 89 rencontres sur le Rocher) après une fin de saison rocambolesque où les Rouge et Noir ont multiplié les échecs (Conrad Harder, Lucas Stassin, Bryan Brobbey, Lassine Sinayoko notamment).

La suite après cette publicité

Le nouveau numéro 7 du Stade Rennais aura donc la lourde tâche d’animer l’attaque bretonne avec Esteban Lepaul et faire ainsi oublier Arnaud Kalimuendo et ses 17 buts marqués l’an dernier. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’arrivée de l’attaquant suisse de 28 ans n’a pas emballé outre mesure les supporters rennais qui ont vécu le mercato le plus animé de l’histoire du club que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. À la vue des derniers mois passés par le colosse suisse à Monaco, et aux hésitations jusqu’à la dernière seconde de ce dernier de rejoindre Rennes (il attendait une offre du Moyen-Orient qui n’est jamais arrivée le dernier jour du mercato), on peut aisément les comprendre.

La suite après cette publicité

Rennes a offert le plus gros salaire du club à Breel Embolo

Surtout que les montants de l’opération Embolo à Rennes sont impressionnants. Outre le meilleur salaire du club, l’ancien attaquant du Borussia Monchengladbach a coûté 15 M€, une somme élevée pour un joueur de 28 ans à qui il ne restait qu’un an de contrat qui a fait des passages à l’infirmerie réguliers depuis 2 ans. Pourtant, à y regarder de plus près, cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu Breel Embolo aussi affûté. S’il n’a pas joué la moindre minute avec l’ASM cette saison, il a participé à toute la préparation. Cela s’est vu avec la Suisse durant cette trêve internationale où son duo avec Dan Ndoye a fait des étincelles.

En deux matches, Embolo s’est rappelé au bon souvenir de sa meilleure période monégasque. Créateur d’espaces, le n°7 de la Nati reste sur 5 buts en 5 matches avec sa sélection et vient de claquer en trois jours trois buts face au Kosovo et à la Slovénie portant son total de buts avec la Suisse à 21 unités. Très en jambes, il a fait passer deux matches compliqués à ses adversaires du soir. De très bon augure pour le Stade Rennais qui vit un début de saison compliquée avec une victoire, un nul et une lourde défaite face à Lorient (4-0).

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais, un choix logique à l’écouter

Interrogé en zone mixte lors du premier match, le nouvel attaquant rennais ne pouvait cacher sa grande forme du moment avant d’en dire plus sur le choix du Stade Rennais. «Cela a peut-être pu choquer certaines personnes, mais c’était un choix logique pour moi. Quand j’évoluais en Allemagne, je me voyais plutôt poursuivre ma carrière en Angleterre en Italie, mais la Ligue 1 est un championnat qui me convient bien. Le plus important pour moi était d’aller quelque part où l’on me voulait vraiment, où j’allais avoir l’occasion de beaucoup jouer. Et je crois avoir trouvé ce club avec Rennes.»

Vu sa forme du moment, il ne fait aucun doute qu’Habib Beye fera appel à lui dès dimanche face à l’OL. L’occasion pour les supporters rennais de se faire une raison sur l’apport de leur nouveau n°7 et sur son entente avec Esteban Lepaul. De leur connexion viendra sans doute les succès du club breton. C’est en tout cas le souhait de la direction du Stade Rennais qui sera forcément attendue au tournant après plus de 222 M€ investis sur les 24 derniers mois.