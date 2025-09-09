Menu Rechercher
Samsunspor voulait recruter Jonathan Ikoné cet été

Par Dahbia Hattabi
Jonathan Ikoné, buteur avec Côme @Maxppp

Cet été, Jonathan Ikoné (27 ans) a fait son grand retour en Ligue 1. L’ancien joueur du PSG, de Montpellier et du LOSC a posé ses valises au Paris FC, après avoir évolué en Italie à la Fiorentina puis à Côme. Mais le natif de Bondy aurait pu connaître un autre destin.

Selon nos informations, Samsunspor était très intéressé pour le recruter durant ce mercato d’été. Le président du club était séduit par son profil. Mais le directeur sportif, Fuat Çapa, n’a pas souhaité aller plus loin. Les Turcs ont finalement mis la main sur Tanguy Coulibaly. Ikoné, lui, a donc rejoint le PFC où son profil a été validé par Jürgen Klopp, responsable football chez Red Bull.

Pub. le - MAJ le
