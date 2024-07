Qui est Kiliann Sildillia, la dernière trouvaille de l’OM ?

L’Olympique de Marseille s’active à tout-va durant ce mercato estival. Privé d’Europe la saison prochaine, le club phocéen demeure, malgré tout, l’un des principaux acteurs lors de cette fenêtre estivale. Dans cette optique, le dernier 8e de Ligue 1, porté par son tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia, a d’ores et déjà officialisé les arrivées d’Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Par ailleurs et selon nos dernières informations, la formation olympienne est sur le point de s’offrir Valentin Carboni. Outre ces dépenses, la direction marseillaise travaille également dans le sens des départs. Si Vitinha (Genoa), Iliman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadisiyah), Konrad De la Fuente (Lausanne) et Jonathan Clauss (OGC Nice) ont déjà quitté la cité phocéenne, et qu’Ismaila Sarr devrait en faire de même prochainement, certains indésirables font encore de la résistance…

La suite après cette publicité

Une chose est sûre, avec le récent départ de Jonathan Clauss, l’OM se doit de renforcer le couloir droit de sa défense malgré les présences de Pol Lirola et Amir Murillo. Dans cette optique, Le Parisien indiquait, ce jeudi soir, que les hautes sphères olympiennes avaient décidé de passer à l’action pour un certain Kiliann Sildillia, qui dispute actuellement les J0 2024 avec la sélection de Thierry Henry. Ces dernières heures, le quotidien régional précisait même que le board marseillais avait d’ores et déjà convaincu le principal concerné de rejoindre la cité phocéenne et qu’une première offre, dont le montant n’a pas filtré, avait été transmise aux Breisgau-Brasilianer. L’occasion de s’intéresser, de plus près, au profil du natif de Metz, lié à la formation allemande jusqu’en juin 2026.

À lire

L’OM discute avec Malmö pour Derek Cornelius !

Un profil prometteur et déjà expérimenté…

Après avoir fait toutes ses classes sous le maillot des Grenats, le latéral droit de 22 ans s’est ainsi imposé comme un titulaire indiscutable au SC Fribourg. Capable d’évoluer aussi bien dans le couloir droit qu’en défense centrale (son poste de formation), Sildillia affiche une certaine polyvalence, qui lui a ainsi permis de fréquenter les sélections nationales jeunes et donc d’être convoqué pour le tournoi olympique. International espoir français, disposant par ailleurs d’une expérience européenne, ses compétences ont alors logiquement tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi, nouvel architecte de l’OM. Fort de 85 matches professionnels (147 au total), Sildillia se distingue principalement par sa solidité défensive. Du haut de ses 1m86, le droitier - estimé à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt - dispose notamment d’un très bon jeu de tête, tout en faisant preuve d’une autorité certaine dans les duels. Rapide et remarquée pour son volume de jeu, la nouvelle cible olympienne peut également se targuer de qualités offensives indéniables.

La suite après cette publicité

Un retour d'Alexis Sanchez à l'OM est-il une bonne idée ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

La saison dernière, lors des 38 matches disputés avec Fribourg (1 but et 1 passe décisive), Sildillia a notamment séduit les pensionnaires de l’Europa-Park-Stadion par son jeu long et sa prise de risque. Un point clé dans la philosophie défendue par le nouveau coach marseillais. Méfiance toutefois car si le jeune talent tricolore dispose encore d’une grosse marge de progression, quelques défauts peuvent, malgré tout, être pointés du doigt. Un constat relativement logique au regard de son âge. Ainsi, si son profil semble parfaitement compatible au football de De Zerbi, le Messin devra encore s’aguerrir, particulièrement dans les matches à haute pression. Coupable d’un certain déchet technique, notamment dans les grands rendez-vous, l’actuel numéro 25 de Fribourg va, par ailleurs, devoir réduire son nombre de fautes commises. Des axes d’amélioration qui pourraient, cependant, rapidement se concrétiser au regard de sa rigueur et de la capacité du nouveau technicien marseillais à perfectionner les plus jeunes talents de la planète football…