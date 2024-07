L’OM se lance à la poursuite de Kiliann Sildillia

L’Olympique de Marseille est loin d’être rassasié ! Après avoir déboursé plusieurs millions d’euros depuis l’ouverture du mercato estival pour se renforcer à tous les niveaux, le club phocéen s’est également montré actif dans le sens des départs. Sur le point de boucler la vente d’Ismaïla Sarr, poussé vers la sortie et proche de rejoindre Crystal Palace seulement un an après son arrivée sur la Côte d’Azur, l’OM s’est récemment séparé de Jonathan Clauss.

N’entrant pas dans les plans de la direction olympienne pour la saison à venir, l’international français (13 sélections, 2 buts) a mis un terme à deux ans de bons et loyaux services sur la Canebière et 85 apparitions sous le maillot ciel et bleu en paraphant un nouveau contrat avec l’OGC Nice, club qualifié pour la Ligue Europa et désormais entraîné par son ex-coach à Lens, Franck Haise. Un transfert de l’ancien Lensois estimé à 5 millions d’euros, bonus compris, qui s’ajoute directement aux caisses de la formation olympienne.

Mais avec le départ du natif de Strasbourg au Gym, l’Olympique de Marseille doit désormais se chercher un nouveau latéral droit. Dans cette perspective, Le Parisien avance que le dernier 8e de Ligue 1 s’est tourné vers le marché en Allemagne. Et selon le quotidien régional, l’OM a jeté son dévolu sur Killiann Sildillia. Après avoir fait toutes ses classes à Metz, le latéral droit de 22 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable au SC Fribourg. Capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que dans un rôle de sentinelle, sa polyvalence lui a permis de fréquenter les sélections nationales jeunes et d’être convoqué avec l’équipe de France pour participer aux Jeux olympiques 2024.

Le profil du défenseur tricolore plaît beaucoup au nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, et le principal concerné se serait dernièrement entretenu avec l’ancien coach de Brighton ainsi qu’avec Medhi Benatia. Les deux hommes auraient convaincu le jeune joueur de 22 ans de revenir en France et de poser ses valises sur la Canebière. Le quotidien régional explique également que les négociations ont débuté entre l’OM et le club allemand et qu’une première offre, dont le montant n’a pas filtré, a été transmise à Fribourg. Reste à savoir si le pensionnaire de Bundesliga acceptera de céder son joueur, lié aux Breisgau-Brasilianer jusqu’en juin 2026.