Galatasaray : Mauro Icardi buteur pour son retour après neuf mois d’absence

Pour son retour à la compétition après neuf mois d’absence, Mauro Icardi a rapidement retrouvé le chemin des filets. L’attaquant argentin de 32 ans a inscrit le troisième but de Galatasaray vendredi soir face à Karagumruk (3-0), lors de la 2e journée de Süper Lig. Entré à la 81e minute, il n’a eu besoin que de six minutes pour marquer, profitant d’une passe décisive de Lucas Torreira, qui avait parfaitement fixé le gardien avant de lui offrir le but sur un plateau.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’Inter Milan n’avait plus joué depuis une grave blessure survenue le 7 novembre 2024, en Ligue Europa face à Tottenham. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et de lésions au ménisque, il avait été contraint de mettre un terme à sa saison 2024-2025. Alors qu’il dispute actuellement sa dernière année de contrat avec le club stambouliote, Icardi a évolué aux côtés de Leroy Sané et Victor Osimhen pour son retour sur les terrains.