L’OM discute avec Malmö pour Derek Cornelius !

L’Olympique de Marseille ne s’arrête plus. Privé d’Europe la saison prochaine, le club marseillais ne se prive cependant pas d’enflammer le mercato estival. Dans cette optique, les Phocéens ont d’ores et déjà officialisé les arrivées d’Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Par ailleurs, le duo Pablo Longoria-Mehdi Benatia serait en passe de s’offrir Valentin Carboni, comme nous vous le révélions ces dernières heures. Mais ce n’est pas tout.

Si le board marseillais a frappé un grand coup en enrôlant le défenseur du Stade Brestois, d’autres recrues sont espérées dans ce secteur, qui plus est à l’heure où Jonathan Clauss a pris la direction de l’OGC Nice et que Samuel Gigot fait lui partie de la liste des indésirables. Dans cette optique, RMC Sport affirme, ce vendredi, que le dernier 8e de Ligue 1 a décidé de jeter son dévolu sur un certain Derek Cornelius, actuellement sous les couleurs de Malmö.

L’OM s’active pour sa future défense…

Mieux encore, la formation olympienne est en passe de conclure un accord avec le défenseur de 26 ans et a, parallèlement, entamé des négociations avec le club suédois, qui réclame 3,5 millions d’euros pour son protégé. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Gaucher d’1m88, passé par Vancouver ou encore Panetolikos, l’international canadien (26 sélections), courtisé par Brest et Lille dans le même temps, pourrait donc s’offrir un premier challenge de grande envergure dans les prochains jours.

En parallèle, les hautes sphères phocéennes travaillent également sur la piste menant à Kiliann Sildillia. Pour rappel, l’OM aurait d’ores et déjà convaincu le Français de 22 ans de rejoindre la cité phocéenne et une première offre, dont le montant n’a pas filtré, a été transmise à Fribourg. Vous l’aurez compris, si des portes de sorties sont recherchées pour certains joueurs, le club marseillais n’a clairement pas dit son dernier mot dans le sens des arrivées…