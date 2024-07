Barça : Hansi Flick botte en touche pour Nico Williams

Le FC Barcelone réussira-t-il à recruter Nico Williams ? Courtisan déclaré de la star de 22 ans de l’Athletic Bilbao, le club catalan se sait très concurrencé (notamment par le PSG). Tout juste arrivé à la tête des Blaugranas, Hansi Flick ne dirait pas non à un tel renfort. Mais au moment d’évoquer ce dossier, l’Allemand a botté en touche.

« Ce que j’ai appris dans ce travail, c’est que Nico n’est pas un joueur du Barça et que je n’ai rien à dire à ce sujet. Il joue pour un autre club et je me concentre sur mon équipe. Je ne peux rien ajouter de plus », a-t-il confié en conférence de presse.