FC Barcelone - Real Bétis : les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse le Real Bétis ce samedi à 21h00 dans le cadre de la 30ème journée de Liga. Les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Szczesny aux cages. La défense est composée de Kounde, Cubarsi, Araujo et Balde. Pedri et De Jong occupent l’entrejeu. Et enfin, Lamine Yamal, Ferran Torres et Gavi sont en attaque aux côtés de Lewandowski.

La suite après cette publicité

Les Beticos s’organisent en 4-4-1 avec Adrián aux cages. Perraud, Aitor Ruibal, Natan et Bartra sont en défense. Fornals, Antony Johnny et Altimira occupent le milieu de terrain. Et enfin, Hernández et Lo Celso vont animer l’attaque sévillane.

Barça : Szczesny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde - Pedri, De Jong - Yamal, Ferran, Gavi - Lewandowski

La suite après cette publicité

Real Bétis : Adrián - Perraud, Aitor Ruibal, Natan, Bartra - Fornals, Antony Johnny, Altimira - Hernández - Lo Celso