Barça : Hansi Flick relativise le match nul contre le Betis

Tenu en échec sur sa pelouse face au Betis, le FC Barcelone a tout de même profité de la défaite surprise du Real Madrid à domicile contre Valence pour accroître son avance en tête du championnat, comptant désormais quatre points de plus que son éternel rival. De quoi faire relativiser le coach blaugrana, Hansi Flick. En zone mixte après la rencontre, le manager allemand a préféré retenir le positif d’une rencontre très accrochée.

«J’ai dit aux joueurs qu’il restait un match et que nous avions repris un point d’avance. Nous avons tout tenté pour gagner, mais sans succès. Je ne pense pas que nous ayons été chanceux devant le but, mais je pense que nous avons fait un bon match. Les jours où on ne marque pas, il faut l’accepter et rester positif. Je retiens que nous avons tout tenté», a déclaré Flick au micro de Movistar. De quoi laisser le groupe dans un état d’esprit positif avant une rencontre capitale face au Borussia Dortmund ce mercredi.