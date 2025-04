Comment DAZN est en train de gagner la guerre contre le piratage et les IPTV

Vaste coup de filet en Belgique. À l’heure où les dirigeants de la LFP s’affairent à lutter contre le piratage, cette opération démantèlement dans le Plat Pays va peut-être leur donner des idées. Comme le révèle [l’Echo](https://www.lecho.be/entreprises/medias-divertissement/vaste-operation-de-chasse-au-streaming-illegal-et-a-l-iptv-en-belgique/10601209.html), les diffuseurs du football professionnel en Belgique, DAZN et 12th Player, ont obtenu de la justice belge une opération de chasse aux sites de streaming sportif et d’IPTV.

Elle a été menée samedi soir par les fournisseurs d’accès à internet et a conduit à la fermeture de plus d’une centaine de sites illégaux, et à celle de cinq plateformes d’IPTV, probablement pour un long moment. Pour DAZN, il s’agit d’une « vraie avancée dans la lutte contre le piratage de contenus en Belgique », puisque la plateforme britannique estimait à environ la moitié, le nombre d’utilisateurs visionnant les matchs du football belge via ces canaux illégaux.

DAZN envoie un message fort aux pirates

Concrètement, ce sont les fournisseurs d’accès à internet, à savoir VOO, Orange Belgium, Proximus, Telenet, Digi, Cloudfare, Google et Cisco, qui ont dû «mettre en œuvre, à leurs propres frais, des mesures de DNS blocking empêchant l’accès en Belgique aux sites cibles», comme le révèle une ordonnance du tribunal dont L’Echo s’est procuré une copie. Celle-ci indique que les sites internet concernés sont «structurellement confrefaisants et n’hébergent aucun contenu licite.» Cette opération toute nouvelle, nommée «blocage dynamique» en Belgique, permet de traquer les clones et concerne désormais les sites "miroirs" ou "copycats".

Pour vulgariser la chose, elle s’applique aux sites web hébergés sur des serveurs informatiques, eux-mêmes copiés sur un autre serveur pour que ces fichiers soient accessibles depuis plusieurs emplacements. «En tant que détenteur des droits du football belge, nous endossons, depuis plus d’un an, le rôle de pionnier dans la lutte contre le piratage. L’action en référé déposée fin mars auprès du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles démontre ainsi la volonté de DAZN défendre ses droits de propriété intellectuelle et la valeur de son contenu auprès de ses abonnés», a indiqué après cette première victoire le diffuseur, qui espère maintenant en faire autant dans les autres pays où il est implanté : l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou bien évidemment la France.