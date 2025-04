Le groupe de l’OM contre Toulouse avec trois retours et un grand absent

L’OM va devoir transformer l’essai. Après les défaites de Nice, Monaco et Lille ce week-end, les Marseillais ont une opportunité rêvée de récupérer leur deuxième place ce soir en cas de succès face à Toulouse (20h45). Malgré les soubresauts de ces derniers jours, Roberto De Zerbi pourra compter sur un grand retour, à savoir celui de Faris Moumbagna.

Absent depuis le début de saison en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou, l’attaquant camerounais prend donc la place d’Amine Gouiri, resté en soins hier et forfait pour le match. Ramos et Balerdi ne sont pas non plus présents en raison de blessures, contrairement à Hojbjerg, de retour. Amine Harit et Robinio Vaz sont eux aussi convoqués, comme Bilal Nadir.

