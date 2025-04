Liga : le FC Barcelone bute face au Real Betis mais conforte sa première place !

Après la défaite du Real Madrid contre Valence (1-2), le FC Barcelone avait une opportunité en or de prendre une réelle option dans la course au titre. Opposés au Real Betis, sixième au coup d’envoi, les hommes d’Hansi Flick se présentaient en 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Lamine Yamal, Gavi, Ferran Torres et Robert Lewandowski. Rapidement maître des débats, le Barça ne tardait d’ailleurs pas à faire la différence. Lancé en profondeur après un petit numéro de Ferran Torres, Gavi trompait Adrian du droit (1-0, 7e). Idéalement lancés, les Blaugranas allaient pourtant se faire surprendre dans la foulée.

Si Cucho Hernandez manquait de peu le cadre (14e), Natan égalisait lui d’une belle tête sur corner après avoir pris le meilleur sur Araujo (1-1, 17e). Piqués par la réaction sévillane, les Catalans repartaient à l’attaque mais Lamine Yamal, lancé en profondeur, manquait de lucidité dans le dernier geste au moment de servir Lewandowski (25e). Quelques secondes plus tard, Torres était tout proche de redonner l’avantage aux Culers mais sa frappe fuyait de peu le cadre (29e). Juste avant la pause, Adrian repoussait deux nouvelles tentatives de Yamal (39e) et les deux formations rentraient finalement dos à dos au vestiaire.

Le Barça ne profite pas de la défaite madrilène

En seconde période, le Barça revenait avec l’intention de prendre les trois points mais Adrian dégoûtait encore Koundé, auteur d’une belle frappe du droit après un joli rush (55e). Dans la foulée, Raphinha et Eric Garcia faisaient leur apparition mais les Culers butaient toujours sur la défense des Verdiblancos, à l’image de cette frappe de Gavi repoussée par Bartra (62e). Inexistant offensivement, le Betis montrait toutefois une belle résistance sur le plan défensif. Un plan de jeu qui ne manquait pas de gêner les locaux…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 67 30 +54 21 4 5 83 29 5 Betis 48 30 +4 13 9 8 41 37

Dans le dernier quart d’heure, Antony cédait sa place à Jesus Rodriguez mais le Barça poursuivait son entreprise. Oui mais voilà, si Fermin Lopez et Gerard Martin entraient également en jeu, les Culers ne trouvaient pas la faille et concédaient finalement le point du match nul. Avec ce résultat (1-1), le FC Barcelone, qui défiera le Borussia Dortmund mercredi prochain pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, conforte sa première place et compte désormais quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid. De son côté, le Real Bétis, fort de 48 points, réintègre le top 5.