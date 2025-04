Liga : l’Atlético de Madrid arrache la victoire contre Séville

Après les faux pas du Real Madrid et du FC Barcelone, l’Atlético de Madrid se déplaçait à Séville, ce dimanche, dans le cadre de la 30e journée de Liga et avec la ferme intention de se rapprocher de ses deux rivaux au classement. Troisièmes au coup d’envoi, les Colchoneros se faisaient pourtant rapidement surprendre et Lucien Agoume en profitait pour ouvrir le score (1-0, 8e). Douché d’entrée de jeu, le club madrilène réagissait finalement peu avant la demi-heure de jeu grâce à un pénalty transformé par Julian Alvarez (1-1, 23e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 60 30 +25 17 9 4 49 24 12 Séville 36 30 -7 9 9 12 34 41

Accroché à la pause et globalement dominé, l’Atlético de Madrid ne parvenait pas à se montrer dangereux, à l’image d’un Griezmann décevant et remplacé à l’heure de jeu. Il fallait finalement attendre les ultimes instants pour voir Pablo Barrios libérer les Madrilènes (1-2, 90+3e). Avec cette victoire (2-1), les Colchoneros restent 3es mais reviennent à trois petites longueurs du Real. Séville est 11e.