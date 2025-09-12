Menu Rechercher
OM - Lorient : les compositions officielles

Roberto De Zerbi et Mason Greenwood @Maxppp
L’Olympique de Marseille lance la 4e journée de Ligue 1 avec la réception de Lorient à domicile. L’OM occupe actuellement la 10e place du championnat avec seulement 3 points au compteur et un dernier match perdu 1-0 sur la pelouse de l’OL. En face, Lorient est 15e et aux portes de la zone rouge. Les Merlus restent sur une énorme déroute 7-1 à domicile face à Lille. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi opte pour un 4-2-3-1. De Lange en dernier rempart, Pavard et Aguerd débutent dans l’axe de la défense, Medina et Murillo sur les côtés. Angel Gomes et Kondogbia sont associés au milieu du terrain, Weah et Nadir occupent les ailes. Enfin en attaque, Gouiri est en pointe avec Greenwood en soutien. Chez les Lorientais, Olivier Pantaloni opte pour un 5-3-2, on note la première de Mvogo cette saison dans le but ou encore la présence de Meïté en défense.

Les compositions

OM : De Lange - Murillo, Aguerd, Pavard, Medina - A.Gomes, Kondogbia - Weah, Greenwood, Nadir - Gouiri

Lorient : Mvogo - Faye, Talbi, Meïté - Mvuka, Kadiou, Makengo, Abergel, Yongwa - Soumano, Karim

