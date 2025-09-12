Ligue 1
Rennes cède Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim à Basaksehir
Comme attendu, Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim quittent le Stade Rennais. Le SRFC a officialisé ce vendredi le départ de ses deux joueurs à l’Istanbul Başakşehir, en Turquie. Ce sont les 28e et 29e joueurs à quitter Rennes cet été.
Stade Rennais F.C. @staderennais – 18:10
Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim rejoignent Istanbul Başakşehir, 5e du championnat turc la saison passée.Voir sur X
Le SRFC tient à remercier le gardien et l'attaquant pour leur engagement et leur état d'esprit. Bonne route Messieurs ✊
«Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim rejoignent Istanbul Başakşehir, 5e du championnat turc la saison passée. Le SRFC tient à remercier le gardien et l’attaquant pour leur engagement et leur état d’esprit. Bonne route Messieurs», indique le club breton.
