Ligue des Champions

PSG : décision attendue mardi pour Kang-in Lee

Par Kevin Massampu
1 min.
Kang-in Lee avec le PSG Loum El Hadj
Le Paris Saint-Germain s’apprête à remettre son titre de champion d’Europe en jeu, dès ce mercredi, à l’occasion de son entrée en lice en Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Une rencontre pour laquelle Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont forfaits, suite à leur blessure lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Sorti sur blessure dimanche contre Lens en Ligue 1 (victoire, 2-0), Kang-In Lee est également incertain pour la réception des Bergamasques.

L’international sud-coréen (36 sélections) ressent toujours une douleur à une cheville, notamment sur les frappes de balle. Un ultime test sera effectué ce mardi matin, à la veille de la rencontre, pour déterminer sa disponibilité ou non.

Pub. le - MAJ le
