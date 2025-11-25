Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM-Newcastle : Samir Nasri n’aurait pas titularisé Darryl Bakola

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
Avec trois défaites en quatre matches de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille joue très gros ce soir à domicile face à Newcastle. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi a surpris tout son monde en titularisant Darryl Bakola (17 ans) pour la première fois de sa carrière. Un choix que ne comprend pas vraiment Samir Nasri.

« Je trouve que c’est osé. Après, c’est un joueur qui a de la qualité. Je ne le connais pas dans ce rôle où il est annoncé. D’habitude, il est dans la ligne de deux, en relayeur. Là, il est derrière les attaquants. Pour un match où il y a tout à perdre. La pression est énorme. Je l’aurais plus lancé en championnat où on va dire que Marseille déroule. En Ligue des Champions, dans un match avec une telle intensité, c’est risqué », a-t-il déclaré sur Canal+.

