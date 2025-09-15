Nayef Aguerd confirme son forfait pour Real Madrid-OM

Demain soir, le Real Madrid va accueillir l’OM lors de la première journée de la Ligue des Champions. Mais les Phocéens devront faire sans Nayef Agued (29 ans), qui suit un protocole commotion après avoir subi un choc involontaire avec un Lorientais vendredi. Le joueur a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram officiel.

La suite après cette publicité

« Suite à un choc lors du dernier match contre Lorient, un protocole "commotion cérébrale" a été mis en place comme le stipule le règlement. Par conséquent, je ne pourrai pas me rendre à Madrid avec mes coéquipiers. Je serai de tout cœur derrière eux pour cette première journée de Ligue des Champions ! Je vous remercie une nouvelle fois de l’accueil magnifique que vous m’avez réservé et serai demain, le premier supporter de l’OM ! » Un joli message de la part du Marocain, qui manquera aux siens demain soir.