Ligue des Champions : l’arbitre de PSG-Atalanta est connu

Ce mercredi, le PSG entame sa campagne de Ligue des Champions. Face à l’Atalanta Bergame, les champions d’Europe en titre auront à coeur de bien démarrer en C1 et montrer qu’il faudra encore compter sur eux cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Ce lundi, nous savons qui sera l’arbitre qui officiera pour cette rencontre.

En effet, l’homme en noir sera Sandro Schärer ce mercredi au Parc des Princes. C’est la deuxième fois de son histoire que le club de la capitale sera arbitré par le Suisse-Allemand de 37 ans après un match entre Paris et le Club Bruges en 2021. La saison passée, il avait arbitré la finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l’Espagne et avait également été ciblé par Olivier Létang après son arbitrage du 8e de finale de C1 entre le LOSC et le Borussia Dortmund.