L’OM frappe fort face au TFC

Solide second de l’OM après la 24e journée, le club phocéen vacille depuis quelques matches. Avec 3 défaites consécutives dont une terrible à Reims (3-1), le club présidé par Pablo Longoria n’y arrive plus et a même perdu sa seconde place de la Ligue 1 au profit de l’AS Monaco. Ces derniers jours, le vestiaire est en feu et le bouillant Roberto de Zerbi a tenté de secouer ses troupes qui n’ont pas été loin de la mutinerie. C’est dire si la rencontre face au TFC est ô combien déterminante pour la suite de la saison marseillaise.

L'adversaire qui se présente à l'Orange Vélodrome n'est pas dans la forme de sa vie. Le club champenois ne l'était pas non plus le week-end dernier, c'est le moins que l'on puisse dire, et l'avait emporté face à une triste équipe olympienne. Mais la force de caractère des joueurs marseillais et l'objectif d'accrocher la Ligue des Champions devraient leur permettre de rebondir.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes OM-TFC intéressantes que nous avons sélectionnées

L’OM l’emporte 2-1 face au TFC, cote à 7,20

Dans une rencontre déterminante pour la suite de la saison, l'OM est au pied du mur. Et il va falloir renverser la tendance face à un adversaire qui n'avait pas fait le poids au match aller et qui s'était incliné 1-3 au Stadium. Mais les temps ont changé et si Marseille est sur le podium de la Ligue 1, cela pourrait vite changer sans une victoire face au TFC. Offensivement, Marseille parvient toujours à marquer mais est plus fragile défensivement, surtout avec l'hécatombe de blessures que subit actuellement la bande à Roberto de Zerbi. Si on voit l'OM encaisser un but, on imagine bien le voir en marquer un de plus que son adversaire qui vient d'en prendre 6 lors de ses 2 derniers matches. Une victoire 2-1 paraît plausible vu la forme des deux équipes.

But d’Adrien Rabiot face à Toulouse, cote à 4,45

Pendant Reims-OM, il a failli marquer d'une belle tête sauvée sur la ligne. Après la rencontre, c'est lui qui est monté au créneau pour envoyer un message fort à ses coéquipiers pour remobiliser ses troupes. Nul doute que face au TFC, Adrien Rabiot enfilera une fois encore son costume de patron de l'OM. Déjà auteur de 5 buts cette saison et toujours très précieux de la tête, l'international tricolore pourrait bien faire grimper son compteur but.

But de Magri face à l’OM, cote à 4,35

Muet depuis le début de saison, Frank Magri est transformé depuis la mi-février puisqu'il a marqué sur les 4 derniers matches de L1. Suspendu face à Brest pour une accumulation de cartons jaunes, l'attaquant camerounais devrait de nouveau être là à la pointe de l'attaque toulousaine face à l'OM. On le voit bien réaliser la passe de 5 face à une défense remaniée et très amoindrie.

