La CBF a créé une improbable règle Memphis Depay !

Il y a quelques jours, Memphis Depay a déclenché une bagarre générale au Brésil. La raison ? L’ancien joueur de l’OL avait marché sur le ballon avec ses deux pieds, ce qui avait fait office de provocation envers l’équipe adverse lors de la rencontre entre son équipe, Corinthians, et Palmeiras en finale aller-retour du Campeonato Paulista. Une embrouille violente qui avait provoqué un tollé au Brésil où des sanctions avaient été réclamées contre le Néerlandais, instigateur de cette échauffourée d’après la presse brésilienne. Ce dimanche, la CBF, la Fédération de football au Brésil, a décidé de durcir le ton et a tout simplement créé une règle Memphis Depay pour empêcher un autre cas de ce genre. Ainsi, chaque joueur qui marche sur le ballon avec ses deux pieds pour provoquer l’équipe adverse sera sanctionné d’un carton jaune et son équipe aura un coup-franc indirect contre elle. Une règle assez ubuesque qui a été officialisé par les instances sud-américaines :

«Avec nos meilleures salutations, nous profitons de cette occasion pour aborder un sujet important dans le football brésilien et sud-américain qui, en théorie, a un impact négatif sur notre sport. Cela est dû à un comportement spécifique qui a perturbé l’environnement du jeu, produisant des confrontations généralisées, portant gravement atteinte à l’image du sport qui a une large portée nationale et internationale. Il s’agit d’un joueur qui marche sur le ballon avec les deux pieds, avec l’intention de provoquer l’équipe adverse. Ce fait, en plus du risque de blessure pour le joueur lui-même, génère des perturbations généralisées dans les matchs. Compte tenu de ce fait, la Commission d’Arbitrage de la CBF annonce qu’une telle conduite est punissable pour manque de respect du jeu, comme indiqué dans le Règlement. Par conséquent, le Comité d’arbitrage de la CBF a demandé aux arbitres, après avoir identifié l’attitude susmentionnée, de la sanctionner par un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse, à exécuter à l’endroit de l’infraction, et d’avertir le contrevenant par un carton jaune (CA).»