Toulouse : une offensive de Côme pour Cresswell

Chipé à Leeds l’été dernier pour seulement 4 M€, Charlie Cresswell a fait le bonheur de Toulouse cette saison. Avec 29 titularisations et 3 buts en Ligue 1, le costaud défenseur central a parfaitement répondu aux attentes, et s’est fait remarquer par de nombreux scouts. Preuve en est avec cette information de Sky Italia, qui évoque des négociations avancées entre le club toulousain et Côme.

Le club entraîné par Cesc Fabregas se montre offensif sur le mercato, avec l’arrivée déjà conclue de l’international croate Martin Baturina. Côme a déjà proposé 15 M€ pour Cresswell, sous contrat jusqu’en 2028. Toulouse en réclame 25 M€, mais les discussions sont en cours et le prix pourrait se situer à mi-chemin.