La presse espagnole s’inquiète pour le Real Madrid, Manchester City veut casser sa tirelire pour Florian Wirtz

Le Real Madrid ne rassure pas

Battu à domicile par Valence, le Real Madrid inquiète la presse espagnole. Un fiasco qu’on sentait venir, explique Marca, il faut dire que ces dernières semaines, le Real a souvent gagné sur un fil, cela n’a pas suffi face à des Valencians qui jouent le maintien. Un arsenal de doutes, juge Marca, rien de rassurant pour la Maison Blanche à trois jours à peine du déplacement sur la pelouse d’Arsenal justement. Celui qui est pointé du doigt malgré son but, c’est Vinicius Jr. Le Brésilien a encore manqué un pénalty, quelques semaines seulement après son loupé sur la pelouse de l’Atlético en Ligue des Champions. Un calvaire à 11 mètres titre le journal AS, entre les ratés de Vinicius et ceux de Mbappé en début de saison, le Real Madrid n’arrive pas à trouver un tireur de pénalty qui prend confiance.

Florian Wirtz successeur de Kevin De Bruyne ?

En Angleterre, maintenant que le départ de Kevin De Bruyne a été annoncé, on pense à son successeur. Et d’après la presse anglaise, Florian Wirtz pourrait être l’élu. Le Daily Mirror indique que Manchester City serait prêt à débourser plus de 100 millions d’euros pour s’offrir les services du milieu offensif du Bayer Leverkusen. La concurrence est énorme pour l’international allemand puisque le Real Madrid, le FC Barcelone et évidemment le Bayern Munich sont intéressés.

Thomas Müller justifie son départ

Le Bayern Munich ne souhaite pas prolonger Thomas Müller donc le champion du monde 2014 quittera le club après la Coupe du monde des Clubs en juin prochain. Müller a publié un long message sur les réseaux sociaux pour revenir sur ce départ qui n’était pas prévu. « Le club a délibérément décidé de ne pas entamer de négociations contractuelles avec moi pour la saison à venir. Même si cela ne correspond pas à mes souhaits personnels, il est important que le club reste fidèle à ses convictions », a confié Thomas Müller.