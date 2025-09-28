Ligue 1 : Brest enchaîne à Angers, Le Havre et Metz se neutralisent

Après le match nul (1-1) entre l’OGC Nice et le Paris FC, la 6e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec trois rencontres programmées à 17h15. Si l’Olympique Lyonnais, porté par un grand Morton, a pris le meilleur face au LOSC (1-0), Angers s’est de son côté incliné face à Brest. Comme un signe du destin, c’est le jeune Rémy Labeau Lascary, tout proche de rejoindre le SCO cet été, qui lançait les Brestois (26e) avant que Romain Del Castillo ne double la mise sur penalty (32e). Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage n’évoluait plus et le SB29 empochait trois points. Une victoire leur permettant de grimper au 9e rang.

Enfin, sur la pelouse de Metz, Le Havre n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Bousculés en première période, les Normands se signalaient au retour des vestiaires grâce à Soumaré, très actif dans ce match. Dans la foulée, Khadra prenait lui aussi sa chance, mais aucune des deux formations ne parvenait à trouver le chemin des filets. Au classement, Metz est dernier alors que le HAC pointe à la 15e place. L’OL remonte, de son côté, à la deuxième.