FC Barcelone : Raphinha a complètement disjoncté

Ce dimanche matin, le FC Barcelone est leader de la Liga avec quatre points d’avance sur le Real Madrid. Huit journées avant la fin du Championnat, le scénario semble idéal pour les hommes d’Hansi Flick, bien que le nul concédé contre le Real Betis, samedi soir (1-1), a freiné les Catalans dans leur série de victoires. «On a tout essayé en seconde période, ils étaient bons dans le pressing, on a manqué d’un peu de chance. 1 point en plus, c’est ce qu’il faut retenir», assurait Hansi Flick après le point obtenu.

Pourtant, tout le monde ne le voit pas de la même manière au FC Barcelone et, en particulier, Raphinha. Après le coup de sifflet final, la tension est apparue sur le visage de l’ailier brésilien et d’une partie de ses coéquipiers, en colère contre le court temps additionnel accordé (quatre minutes) et après un ultime corner dans les arrêts de jeu qui n’a pas pu être tiré, puisque M. Gil Manzano a sifflé la fin.

Raphinha s’en est pris à Marc-André Ter Stegen

Quelques instants plus tard, l’international brésilien a critiqué l’arbitre de touche pour la manière dont il s’est adressé à lui dans les derniers instants du match. «Tu ne me dis pas de me taire, tu ne me dis pas de me taire ! Tu es impoli, mal éduqué», a ajouté le Brésilien d’après des images du diffuseur. Mais l’ex-joueur du Stade Rennais ne s’est pas arrêté là et le staff barcelonais a été contraint d’intervenir pour éviter que la situation dégénère.

Mais là encore, Raphinha s’est emporté dans ses protestations et Robert Lewandowski, puis Hansi Flick et enfin Marc-André Ter Stegen ont dû intervenir pour le renvoyer au vestiaire. L’entraîneur allemand s’est interposé entre le Brésilien et l’assistant avec beaucoup de colère, avant qu’il ne repousse son gardien, toujours blessé, avec colère, en rentrant dans les couloirs. Interrogé sur l’incident, Hansi Flick a désamorcé la polémique avec humour, en précisant que «Raphinha était énervé contre moi, pas contre l’arbitre. Il criait sur moi. (…) C’est normal que ce qui s’est passé aujourd’hui arrive. C’est normal que les gens soient un peu déçus». Le Barça a encore le droit à un match nul et à une défaite pour rester devant le Real Madrid.