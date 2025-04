OM - Toulouse : les compositions probables

Dans un contexte plus que mouvementé, l’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse Football Club, ce dimanche soir, pour refermer la 28e journée de Ligue 1. Troisième au coup d’envoi et restant sur quatre défaites lors des cinq derniers matches, le club olympien a l’occasion de récupérer sa place de dauphin du PSG, officiellement champion, après les faux pas de l’AS Monaco contre Brest et du LOSC face à l’OL.

Pour ce rendez-vous ô combien important dans la course à l’Europe, Roberto De Zerbi devra toutefois faire sans son capitaine Leonardo Balerdi, absent pour plusieurs semaines, mais également Luiz Felipe et Amine Gouiri. Ainsi, l’OM devrait se présenter en 3-4-2-1 avec Rulli dans les buts. En défense, les Phocéens pourront compter sur le retour de Murillo, aligné aux côtés de Cornelius et Kondogbia.

L’OM avec Maupay, Murillo de retour

Dans l’entrejeu, Rongier et Bennacer devraient quant à eux former le double pivot alors que Merlin et Luis Henrique animeront les couloirs. Devant, Rabiot et Greenwood sont eux pressentis pour débuter en soutien de Maupay, préféré à Moumbagna (de retour dans le groupe olympien). De son côté, Carles Martínez Novell pourrait opter pour un 3-4-3 alors que les Violets pointent au 11e rang.

Dans ce système, Restes est attendu dans les buts et sera protégé pour un trio défensif composé de Sidibé, Cresswell et McKenzie. Au milieu de terrain, Casseres et Sierro accompagneront Dönnum et Suazo, présents sur les côtés. Enfin, sur le front de l’attaque, Babicka et Gboho devraient également débuter et entourer Frank Magri, titularisé en pointe. Place au spectacle à l’Orange Vélodrome où l’OM n’aura clairement pas le droit à l’erreur…

