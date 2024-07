Bordeaux annule tous ses matches amicaux

C’était annoncé depuis plusieurs jours et ça semblait évident, après avoir déposé le bilan et renoncé à leur statut professionnel, les Girondins de Bordeaux ont décidé d’annuler tout simplement leur préparation estivale. Les joueurs, qui vont donc quitter le club libre dans les prochains jours, auront disputé deux amicaux cet été face à Brighton U23 (3-0) et face à Southampton (2-3).

Gérard Lopez est-il responsable de la situation actuelle de Bordeaux ? OUI NON

Les trois derniers matches de préparation face à Clermont, Niort et Angers sont annulées. «Il n’y aura pas de matches de préparation le week-end prochain. Les Girondins devaient initialement affronter Clermont Foot 63 le samedi 3 août 2024 puis les Chamois Niortais FC le lendemain, dimanche 4 août. Ces deux rencontres ont été annulées. L’autre rencontre au programme, face à Angers SCO, est également annulée. Elle devait se disputer le samedi 10 août 2024», explique le club au scapulaire sans donner de détails. Mais avec le dépôt de bilan et le redressement judiciaire (ou liquidation), le club ne pourra pas aligner d’équipes pour ces matchs.