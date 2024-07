Brentford : le départ d’Ivan Toney remis en cause

Et si la blessure d’Igor Thiago bloquait le transfert d’Ivan Toney ? L’avant-centre de 23 ans, acheté pour 33 millions d’euros en provenance du Club Brugge (Belgique), est sorti après une gêne au niveau du ménisque du genou droit, lors du match amical de Brentford contre l’AFC Wimbledon (quatrième division anglaise), la semaine dernière. D’après The Athletic, le Brésilien passera un nouvel examen du genou en début de semaine prochaine, qui déterminera s’il doit être opéré et s’il manquera le début de la saison 2024-25.

Un gros coup dur pour Brentford, puisqu’Igor Thiago avait été recruté pour pallier le probable départ d’Ivan Toney. Comme le rappelle le média britannique, l’international anglais (6 sélections) dispose d’un bon de sortie cet été. Brentford souhaite récupérer une somme sur son transfert, à un an de la fin de son contrat. Il est évalué à environ 60 millions de livres par le club de Premier League.