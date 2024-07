LFP : le poste de Vincent Labrune remis en jeu en septembre

C’est un mois d’août chargé qui attend Vincent Labrune. Après avoir attribué huit matches de Ligue 1 sur neuf à DAZN ce jeudi pour un montant de 400 millions d’euros en moyenne (350 la première année, 450 la dernière), la LFP poursuit ses négociations avec beIN Sports, grand favori pour récupérer l’autre lot, qui concerne la dernière rencontre.

La suite après cette publicité

En parallèle, c’est aussi la place du patron de la Ligue qui sera remise en jeu dans les prochaines semaines. Comme le révèle le journal L’Équipe ce vendredi, l’assemblée générale élective de la Ligue aura en effet lieu le 10 septembre prochain, à 14h30, à Paris. Les candidatures devront être adressées avant le 25 août. On saura alors la décision de Vincent Labrune de se représenter pour un nouveau mandat, ou non, et la possibilité de voir de nouveaux candidats émerger.