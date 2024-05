Real Madrid : la grande annonce de Carlo Ancelotti sur Kroos et Modric

Carlo Ancelotti a encore ça en lui. Et avec le Real Madrid, il l’a prouvé cette saison. Survolant la Liga, les Merengues ont également remporté la Supercoupe d’Espagne en écrasant le FC Barcelone en finale (4-1). Dans deux semaines, le club madrilène aura également l’opportunité de s’offrir un triplé mémorable en remportant la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Une saison formidable qui porte le sceau du technicien italien qui a su s’appuyer encore sur ses vétérans héroïques Toni Kroos et Luka Modrić.

Alors que l’Allemand a prouvé qu’il avait encore plusieurs années dans les jambes dans la peau d’un titulaire inamovible du Real, le Croate a été relégué sur le banc mais reste un joueur de classe mondiale. Pour toutes ses raisons, les deux cadres de la formation ibérique devraient prolonger. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Ancelotti ce samedi en conférence de presse : «je suis toujours optimiste, on pense à la finale, le reste est secondaire. Et rien de plus, on parlera de l’avenir après la finale.» Vous l’aurez compris, l’optimisme règne à Madrid.