Florentin Pogba signe dans le club de N’Golo Kanté

Libre depuis la fin de son expérience contrastée en Inde il y a un an, Florentin Pogba s’est engagé ce jeudi avec le Royal Excelsior Virton, pensionnaire de troisième division belge et racheté par un certain N’Golo Kanté en juin 2023. Ces derniers mois, le grand frère de Paul s’entraînait à l’UNFP.

«L’Excelsior Virton est ravi d’annoncer la signature du défenseur central d’1m90, Florentin Pogba. En préparation depuis le début de l’été avec l’@UNFP, Florentin va apporter à Virton sa riche expérience de 300 matchs professionnels (près de 70 matchs en Ligue 1, 140 en Ligue 2)», indique le club belge sur ses réseaux sociaux.