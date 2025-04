Milan : Mike Maignan ne veut pas parler d’un nouveau contrat

Encore coupable sur le but encaissé face à l’Inter Milan cette semaine, Mike Maignan multiplie les bourdes depuis plusieurs semaines, ce qui n’est jamais de bon augure à un an de la fin de son contrat chez le rival, l’AC Milan. Interrogé sur cette échéance, le portier des Bleus a botté en touche, réfutant toute rumeur de prolongation comme de départ.

«Je me sens bien à Milan. Je donne tout pour le maillot à chaque fois que je le porte, chaque jour. Je vais vous dire la vérité : pour l’instant, je ne veux pas parler du contrat. Je veux parler de football et trouver ma place, car Milan mérite mieux et nous en voulons plus. Mon cas n’est pas le plus important pour le moment», a raconté le gardien de l’AC Milan. Statut quo donc, mais s’il venait à quitter la Lombardie, nombreux seraient les clubs sur le dossier malgré sa forme peu optimale.