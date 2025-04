Résultats, polémiques, audiences : la première journée de Kings League affole toute la France

La Kings League France a officiellement débuté ce dimanche 6 avril 2025, introduisant une nouvelle ère pour le football à 7 en France. La compétition, inspirée du concept original lancé par Gerard Piqué en Espagne, propose un format innovant mêlant sport et divertissement, avec des équipes dirigées par des personnalités influentes du monde du sport et du streaming. La première journée a offert aux spectateurs quatre rencontres riches en buts et en émotions, reflétant l’engouement suscité par cette nouvelle ligue. Le premier match de la journée a vu le Wolf Pack FC, sous la présidence d’Adil Rami, affronter les Panam All Starz de Pfut. Les Panam All Starz ont pris l’avantage en s’imposant (5-2), démontrant une attaque efficace et une défense solide. À 17h, l’équipe F2R, dirigée par AmineMaTue, Samir Nasri et Jérémy Ménez, a affronté Karasu de Kameto. F2R a dominé la rencontre avec une victoire éclatante (7-2), mettant en avant une cohésion d’équipe impressionnante et une stratégie offensive bien rodée. Le troisième match, à 18h, a opposé Unit3d, représenté par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi, à Generation 7 de Michou. Unit3d a remporté la victoire (7-3), grâce à une performance collective remarquable et une défense bien organisée.

Enfin, à 19h, le FC Silmi de Domingo a affronté 360 Nation, une équipe composée de joueurs tels que Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan. Ce dernier match a été particulièrement attendu en raison de la présence de ces joueurs professionnels, et il a tenu toutes ses promesses en termes d’intensité et de spectacle avec ce résultat final (4-4) et cette victoire du duo tricolore Maignan/Koundé aux tirs au but. Cette première journée a également été l’occasion de découvrir les règles spécifiques à la Kings League, notamment l’utilisation de cartes secrètes offrant des avantages stratégiques aux équipes, telles que des pénaltys immédiats ou des périodes où les buts comptent double. Ces innovations ont ajouté une dimension tactique supplémentaire aux rencontres, rendant chaque match imprévisible et captivant. De plus, la présence de personnalités influentes en tant que présidents d’équipes a contribué à attirer une audience variée, mêlant amateurs de football et fans de streaming. La Kings League France s’annonce ainsi comme un événement majeur dans le paysage sportif français, fusionnant habilement le monde du football traditionnel avec celui du divertissement numérique.

De premières petites polémiques ?

Forcément les deux équipes scrutées de toutes parts étaient celles d’Adil Rami, mais aussi du trio Mike Maignan - Aurélien Tchouaméni - Jules Koundé. Une chose est sûre : ces quatre joueurs ont alimenté l’actualité de cette première journée. L’ancien défenseur de Valence et du Séville FC a loupé un pénalty, tout comme Koundé, mais s’est surtout illustré pour mettre en lumière une première polémique liée aux supporters. En effet, le streamer Pfut, qui a répondu aux questions de Foot Mercato en exclusivité, a pu ramener des ultras du Paris Saint-Germain pour encourager son équipe Paname All Starz. Sauf que les organisateurs auraient refusé à Adil Rami de faire de même avec des ultra de l’Olympique de Marseille, alors même que l’OM a signé un partenariat officiel avec la Kings League France et l’équipe de Rami : «il y a déjà eu des incohérences sur ce début de Kings League. Je voudrais dire deux, trois choses. Il y a des ultras marseillais qui auraient aimé venir et on me les a refusés. Et aujourd’hui, je vois qu’il y a des ultras parisiens, j’aurais une réponse», a déclaré le champion du monde 2018.

A noter que les ultras parisiens ont lancé en choeur le très polémique chant jugé raciste : «dans la boue y’a des rats. Dans les égouts les rats. Ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais», ce qui n’a pas manqué d’attirer un premier bad buzz sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, l’humoriste marseillais, Redouane Bougheraba, n’a pas loupé cette occasion d’envoyer une pique aux supporters parisiens, lors de la nouvelle tentative réussie de Rami sur pénalty. Au rayon des bonnes nouvelles, les audiences ont d’ores et déjà été positives pour la première journée de la Kings League France avec un total de 200 000 spectateurs cumulés en direct live en moyenne, sur les différentes plates-formes de streaming. Parmi les anciens joueurs, si Jérémy Menez ou encore Benoît Costil ont brillé, ce fut plus dur physiquement pour Paul George Ntep et même pour Jules Koundé qui a manqué son «pénalty de président». Cela n’a pas gâché la fête avec une pluie de buts dont certains très beaux. Les prochaines semaines s’annoncent déjà flamboyantes pour la Kings League France qui a su réussir son entrée sur le sol français.

Résultats complets de la 1ère journée :