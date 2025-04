Pfut : "je veux me qualifier pour la Kings League World Cup"

Foot Mercato : pourquoi avoir choisi ce nom “PANAM ALL STARZ” ?

Pfut : j’ai choisi PANAM ALL STARZ, car dans mes souvenirs, ça fait référence au groupe de rap Sniper qui avait sorti un son avec toutes les grosses têtes de la scène parisienne. Moi, c’était le nom de mon équipe sur Ligue des Masters quand j’avais commencé à jouer sur PES. C’est venu instinctivement. Quand on m’a demandé le nom de mon club, je me sentais obligé de faire une référence un peu sur le PSG.

FM : Harrison, toi, supporter de l’OM, ça ne te dérange pas d’être dans une équipe qui fasse référence au PSG ?

Harrison Manzala : moi, je suis dans l’équipe de mon gars Pfut. Je n’ai pas le logo du PSG, j’ai le logo de PANAM ALL STARZ. Je suis un mec de Paris de base. Ça me représente bien. PANAM ALL STARZ, j’aime bien.

FM : dans cette Kings League en France, vous êtes considérés comme l’équipe du peuple. Comment expliquez-vous cette hype populaire par rapport à votre team ?

P : nous, on connaît le football, on a toujours touché au football. C’est un sport qui appartient au peuple et on a connu toutes les émotions que peuvent procurer ce sport depuis notre enfance. L’équipe du peuple, c’est parce que nos joueurs et le staff ne sont pas payés (rires). Ils ne jouent qu’avec le cœur.

FM : comme président, tu es plus un Nasser, un Longoria, un Aulas ou un Florentino Pérez ?

P : Nasser, c’est la grande classe. Là, il est un peu en mode dictateur du football français donc je ne sais pas comment le situer. Florentino Perez, c’est une mafia. Aulas a marqué l’histoire du football français, on ne peut pas lui enlever ça même si, à l’époque, il me prenait la tête quand il faisait des sorties tout le temps. Il a fait beaucoup pour le football français. Longoria…je n’ai pas d’avis. Il n’est pas en prison lui ? Il a pris une longue suspension donc bon…

«La Kings League ne remplacera jamais le foot traditionnel»

FM : pourquoi avoir fait le choix de ramener Harrison Manzala en joueur star ?

P : Manzala, on avait déjà parlé par message avant le match caritatif "Stream For Humanity". On s’est directement entendus. On s’était dit qu’on devait faire un truc ensemble un jour. Et c’est venu avec la Kings League du coup. Quand le projet est arrivé, j’ai directement pensé à lui. Il a directement répondu alors qu’il était sollicité.

FM : quelles équipes voulaient enrôler Harrison ?

HM : je ne peux pas donner les noms (rires). J’ai tenu ma parole envers le P. Ça me correspond plus, car on est branchés foot. On s’était vus ensemble avant le foot et on avait bien matché humainement. On s’est encore vus au Stream For Humanity et on a tout retourné ensemble. Dans la continuité, c’était naturel… Humainement, j’ai trop accroché.

FM : certains disent que la Kings League pourrait concurrencer le football à l’avenir, qu’en penses-tu ?

P : la Kings League ne remplacera jamais le foot traditionnel. Il y a une jeune audience qui est sûrement moins sensibilisé au foot actuel comme nous l’étions à l’époque. Il y a de moins en moins de gens qui regardent les matches, c’est un sujet qui est revenu sur la table. Le format Kings League permet aux gens de ne pas s’ennuyer. C’est très court, rapide. C’est différent du foot traditionnel. Il faut le consommer comme du divertissement pur et dur.

FM : l’une des subtilités de cette Kings League est ses règles. Comment les avez-vous assimilés avec le reste de votre équipe ?

P : les règles, il faut que je révise dimanche (rires). Les joueurs ont été bien briefés. On a pris Saïd (de Pieds Carrés, ndlr), qui connaît bien les règles par son expérience à la Kings League World Cup. Il y a des règles qui sont techniques. Comme je l’ai dit aux joueurs, il ne faut pas baisser les bras quand on perd 3 ou 4-0, car ça ne veut rien dire parce que des règles te permettent de revenir dans la partie rapidement.

FM : L’idée de la draft pour créer les équipes est aussi assez inédite. As-tu kiffé le concept ?

P : le concept de la draft était sympa. Après, à suivre d’un point de vue téléspectateur, je ne sais pas. La draft NBA par exemple, c’est très excitant à suivre car les téléspectateurs de basket regardent les matches universitaires avant la sélection et connaissent les joueurs. D’un point de vue extérieur, très peu de personnes connaissaient les joueurs.

FM : comment as-tu réfléchi à la conception de ton équipe ? Harrison t’a-t-il aidé à choisir les joueurs ?

P : Manzala m’a aidé, mais Traffy et Saïd m’ont beaucoup aidé parce qu’ils étaient aux sélections. Ils ont pu analyser chacun et on a fait une sélection de joueurs qu’on aurait aimé avoir. Ça s’est bien passé car on a su sélectionner quatre-cinq joueurs que l’on voulait. Les autres, on les connaissait aussi car on a analysé tous les profils. C’est un groupe de qualité.

FM : Harrison, quel est ton avis sur l’équipe sélectionné par Pfut ?

HM : J’aime trop mon équipe. Je me suis déjà entraîné avec eux. J’aime trop. L’atmosphère, le mood…Le groupe vit super bien.

FM : dans quel état d’esprit sont les joueurs avant de disputer cette compétition novatrice ?

P : ils sont contents dans tous les cas de faire partie d’une aventure comme la Kings League. On a une très belle cohésion de groupe car on ne se connaît pas depuis longtemps et ça marche très bien. On est heureux. On essaye de les mettre les plus à l’aise possible. C’est un événement médiatisé donc il ne faut pas que ça les touche et que ça touche leur football.

«On sera toujours dans la rigolade mais sur le terrain, on veut gagner»

FM : tu as sélectionné Saïd comme entraîneur. Pourquoi ce choix ?

P : Saïd, je l’ai rencontré lors du premier France-Espagne d’Amine. On avait déjà bien matché. On a fait pas mal de projets ensemble et sa force, c’est qu’il connaît bien le format Kings League. Il est très impliqué. On aurait pu faire venir un entraîneur connu mais est-ce qu’il aurait eu cette implication. Ce n’est pas certain. Il fait du contenu et ça permet de donner une hype à l’équipe pour que les gens puissent voir les coulisses de l’équipe.

FM : quelle équipe te fait le plus peur ?

P : je n’ai pas vraiment analysé les autres équipes.

FM : et toi, Harrison, quelle équipe t’impressionne le plus ?

HM : tu ne peux pas savoir. Je dirais l’équipe d’Amine quand même car on s’est un peu piqués les joueurs et on cherchait les mêmes profils pendant la draft. L’équipe de Kameto est également très axée futsal. J’ai envie de voir ce que ça peut donner.

FM : est-ce que prendre des joueurs de futsal est un meilleur choix que des joueurs de N3 par exemple ?

P : prendre des joueurs de futsal, c’est intéressant mais prendre que des joueurs de futsal…je trouve ça un peu risqué. On a fait un petit mix des deux.

FM : quelle équipe as-tu le plus envie de battre ?

P : en streaming, on se vanne tous mais je n’ai pas forcément d’envie particulière là-dessus. Je veux juste être dans les quatre premiers. On veut gagner. Notre objectif est d’aller à la Coupe du monde, surtout qu’elle est en France en juin. Ça serait relou de ne pas y être.

FM : d’autres capitaines ont avoué que tu étais l’équipe à abattre. Michou et Domingo n’ont pas hésité à avouer qu’ils souhaitaient te battre…

P : Michou prend trop de pressing en ligne, il est un peu chamboulé (rires)…Le problème est qu’il s’attaque à moi alors qu’il ne parle pas des autres présidents ! Tranquille, on va laisser Michou muer puis ça se passera bien.

FM : Harrison, tu n’avais pas été sélectionné lors de la dernière Kings League World Cup. As-tu un surplus de volonté lors de cette compétition pour montrer que tu aurais dû y participer ?

HM : même pas, je vous dis la vérité. Je ne viens pas pour prouver. Si PFUT ne m’avait pas appelé, je ne serais même pas venu. Je m’entends bien avec lui donc je me suis investi dans le projet. Sinon, je n’aurais pas fait. J’aurais regardé tranquillement mais je ne me serais pas impliqué. Donc non, je ne viens pas pour prouver quoi que ce soit. Je veux faire un bon truc et je veux que ça se passe surtout bien pour toute l’équipe. Je ne suis pas là pour prouver à la Kings League. Je préfère que ça se passe bien pour mon équipe.

FM : Pfut, on te connaît à travers ton humour lors de tes streams. N’as-tu pas l’impression d’être plus sérieux avec l’événement qui arrive ?

P : je suis toujours dans un rôle détente car c’est internet. Mais ça reste un grand projet et ça fait plaisir d’avoir été convié à un événement comme ça. On prend le truc au sérieux, on est tous impliqués. C’est le plus important.

FM : tu es entre le streamer et l’entraîneur pour quelques semaines désormais…

P : on sera toujours dans la rigolade. Mais on est sur le terrain pour gagner.

FM : tu auras de la pression avant le premier match ?

P : ça sera de la bonne pression, une bonne adrénaline. On est tous les jours avec les joueurs, on est pressés que ça commence.

FM : les streams seront légèrement mis de côté durant la compétition ?

P : je n’ai pas trop envie de stream car si je me fais ban ma chaîne avant, c’est pas bénéf (rires) ! On est full concentrés dans les prochaines semaines car c’est un projet qui est nouveau et qui nous plaît.

«La Ligue des Champions pour le PSG ? Cette année, c’est la bonne !»

FM : est-ce qu’on n’est pas sur la meilleure version du PSG de l’ère QSI ?

P : on est en droit de se poser la question. Au début de l’année, je t’aurais dit jamais de la vie car on a connu de très bonnes équipes au PSG dont celle avec Thiago Motta, Zlatan, etc…Après, c’est le PSG. On s’enflamme très rapidement. On a sorti Liverpool à Anfield en Ligue des Champions, c’est une sacrée performance mais tout va se passer dans les prochaines semaines. Le PSG, tu ne peux jamais savoir. Chaque année, je dis que c’est la bonne mais on a toujours des désillusions. On est optimistes, mais on a toujours la crainte que ça tourne mal.

HM : je ne pense pas que ça soit le meilleur. Je pense que c’est l’époque Laurent Blanc. Je ne supporte pas le PSG mais je vois qu’il y a une vraie équipe. Il y a une âme. À l’époque, tu sentais que c’était plus individualiste. On sent un vrai groupe.

FM : c’est enfin l’année du PSG pour gagner la Ligue des champions ?

P : cette année, c’est la bonne. Je vous ai dit, je suis Parisien (rires)…ils nous ont fait vivre tellement de désillusions que tu ne peux pas être sûr à 100%. Déjà, Aston Villa, je sens que ça va le faire. Car on retient les erreurs du passé. Mais derrière le Real…tu ne sais pas. Tu as l’impression que même quand ils jouent mal, ils gagnent.

FM : la possibilité d’éliminer Mbappé avec le Real Madrid en demi-finale peut être alléchante…

P : ça serait incroyable d’éliminer Mbappé. Par contre, s’il nous élimine… ça serait compliqué.

FM : quels joueurs le font rêver actuellement au PSG ?

P : Ousmane Dembélé, c’est vraiment très fort. Je pensais qu’il avait atteint un plafond de verre qu’il ne pouvait pas dépasser. On savait tous qu’il était très talentueux. Balle au pied, il fait des choses que très peu font. Mais son problème de finition qu’il a eu pendant des années, je pensais qu’il ne pourrait pas passer ce cap. Cette saison, je n’ai pas les stats exactes (32 buts et 7 passes décisives en 39 matches, ndlr) mais c’est abusé. Il est régulier et il ne se blesse plus, ça fait la différence.

FM : Ousmane Dembélé Ballon d’Or, tu commences à y croire ?

P : c’est encore loin…Tout va dépendre du PSG en Ligue des Champions. Si ça va au bout, il sera dans le top 3 je pense. Il sera dans la discussion.

FM : cela doit également être jouissif de savoir que le PSG a un groupe de jeunes joueurs prometteurs pour le futur ?

P : pour l’avenir, c’est bien d’avoir des jeunes talentueux. Il faut ne pas trop s’enflammer, car ça les bride. Barcola a fait un début de saison incroyable, mais dès que ça a commencé à parler et à le comparer à Kylian Mbappé…tranquille, il faut leur laisser du temps.

FM : quel joueur du PSG serait le plus fort dans le format Kings League ?

P : avoir un vrai buteur, ça serait fort. Doué ou Dembélé se régaleraient dans le format. Même Vitinha. Même Neves. Tous en vrai (rires)…

FM : quelle légende du PSG aurais-tu aimé prendre dans le format Kings League ?

P : pour le délire, j’aurais pris un Pauleta.

FM : pas Javier Pastore (le joueur préféré de Pfut au PSG, ndlr) ?

P : Pastore, son corps ne peut pas apparemment. Pauleta, je suis sûr que dans le format Kings League, il planterait.

HM : on lui donnerait de bons ballons.

FM : et toi, Harrison, quel joueur aimerais-tu voir dans ce format ?

HM : Kakuta. Dans ce format, il écraserait tout le monde ! Il est en Turquie, c’est bientôt la fin de saison. Ça serait une dinguerie.