Reims : Jean-Pierre Caillot assassine Clément Turpin et l’arbitrage français

Une défaite qui fait du mal. Battu 1-0 par le Racing Club de Strasbourg Alsace ce dimanche, le Stade de Reims a glissé au classement à une inquiétante 16e place. Actuellement barragiste, le club champenois est en danger pour son maintien dans l’élite du football français. Ce match a été l’objet de plusieurs décisions arbitrales litigieuses de la part de l’arbitre Clément Turpin et cela n’a pas été au goût du président rémois Jean-Pierre Caillot. Ce dernier est sorti de ses gonds à l’issue de la rencontre au micro de DAZN.

«Alors, je ne vais pas faire de polémique, mais sincèrement je vais dire à Mr Gautier (directeur de l’arbitrage à la FFF) que lors de ses réunions mensuelles, il ne va plus me voir, car ça ne sert à rien. C’est juste pour nous amuser. On paye la VAR. Le mec de la VAR devait être comme dans la publicité en train de manger un hamburger parce qu’il n’appelle pas l’arbitre. En première mi-temps que Mr Turpin ne voit pas la main c’est audible, ça va très vite. Mais la VAR est là et qu’on l’appelle pour qu’il se fasse son opinion. La VAR comme le dit beaucoup de mes collègues ça ne sert à rien si ce n’est coûter de l’argent. On ne va pas faire de polémique, mais on aurait raison de le faire, c’est scandaleux l’arbitre de Mr Turpin aujourd’hui, c’est ma vision», a-t-il ainsi déclaré furieux.