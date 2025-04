Real Madrid : une autre star sur les tablettes du Moyen-Orient

À bientot 40 ans, Luka Modric semble comme un grand cru de Sauternes qui se bonifierait indéfiniment au fil des années. S’il a clamé sa volonté de finir sa carrière au Real Madrid il y a quelques semaines, l’Arabie saoudite et le Qatar n’ont cependant pas caché leur volonté de rapatrier l’international croate dans leurs championnats respectifs. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun contact entre le Real et le joueur pour discuter du renouvellement du contrat. Le scénario est très similaire à ce qui s’est passé la saison dernière, qui s’est terminée par le renouvellement du contrat pour une autre saison.

La suite après cette publicité

Le Qatar souhaite renforcer ses équipes et élever le niveau compétitif de l’Emirates League, qui est actuellement loin derrière la Ligue saoudienne. Là-bas, il pourrait retrouver son coéquipier au Real Madrid l’an passé Joselu, ainsi que David García, Rodrigo Moreno et le vétéran et champion du monde Javi Martínez, toujours en activité malgré ses bientôt 37 ans. Cette saison, Modric a pris part à 47 des 49 rencontres du Real Madrid, pour quatre buts et six passes décisives.