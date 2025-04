Liga : Bilbao résiste à Villarreal

Choc au sommet en Liga pour le compte de la 30e journée. Candidats aux places qualificatives en Ligue des Champions, Villarreal (6e, 47 points) et Bilbao (4e, 53 points) croisaient le fer et l’enjeu a pris le pas sur le jeu avec un premier acte très fermé (0-0). Au retour des vestiaires, la tension était toujours présente, mais le match s’animait un peu plus.

Entré en jeu, Yeremy Pino pensait endosser le costume de sauveur avec sa frape déviée qui revenait dans les pieds de Thierno Barry. Ce dernier marquait, mais son but était refusé pour sa main au départ de l’action (75e). Puis la situation se compliquait pour le sous-marin jaune avec l’exclusion de Pape Gueye coupable d’une grosse semelle sur Maroan Sannadi (83e). Ce match nul 0-0 n’arrange personne même si Bilbao conserve six points d’avance sur son adversaire du soir.