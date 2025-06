L’Athletic Bilbao sort du silence pour Nico Williams

Ce dimanche matin, des fans de l’Athletic Bilbao ont effacé le visage de Nico Williams d’une fresque à l’effigie des joueurs du club basque et ont, à la place, écrit un message à son encontre : « que tu restes ou que tu partes, tu as perdu notre respect ». Un contexte de tension extrême, à l’heure où le départ de l’intéressé vers le Barça est très proche. Et face à cet acte qui a fait beaucoup de bruit en Espagne, l’Athletic Club est sorti du silence.

La suite après cette publicité

«Le respect est l’un des piliers fondamentaux de l’Athletic Club. L’été vient de commencer et les publications sur Nico Williams, joueur sous contrat avec l’Athletic Club jusqu’en 2027, abondent dans les médias et les réseaux sociaux. Avec elles, un nombre infini de commentaires et de réactions en tout genre. Nico est l’un des nôtres. Un joueur élevé à Lezama, aimé dans le vestiaire et soutenu par ses fans. Le Club comprend que la situation actuelle puisse susciter une certaine inquiétude chez les supporters de l’Athletic, notamment lorsqu’elle est alimentée par des rumeurs, de l’arrogance ou un mépris de notre identité. Mais être supporter de l’Athletic, c’est aussi savoir garder son sang-froid», a assuré le club basque.