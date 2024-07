Le vestiaire du Real Madrid prépare déjà un sacré accueil à Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé le sait, pour bien lancer sa nouvelle aventure madrilène, il va devoir arriver avec de la fraîcheur mentale et physique. Car son défi sera multiple au Real Madrid. Il est arrivé en terrain conquis, en témoigne son incroyable présentation devant 80 000 personnes, au niveau des fans, malgré les retournements de situation concernant son transfert au cours des dernières années. Mais il doit désormais réussir son intégration au sein du vestiaire.

Un vestiaire qui a par le passé été plus que difficile à intégrer, Nicolas Anelka peut en témoigner. C’était une autre époque, où les stars espagnoles du vestiaire n’avaient pas accueilli la nouvelle star française les bras ouverts. Aujourd’hui, si l’on en croit différents témoignages recueillis par The Athletic, c’est un vestiaire ultra-soudé et sympathique qui attend Kylian Mbappé. La saison dernière a d’ailleurs été considérée par les joueurs comme l’une des meilleures sur le plan de l’ambiance. Au-delà des titres conquis, avec une nouvelle Ligue des Champions et la Liga, le socle social du groupe s’est considérablement renforcé.

Un vestiaire qui est heureux de l’accueillir

Le vestiaire a beau accumuler les stars, il n’y a pas de guerre d’égos, à l’image de la complicité qui a rapidement uni Vinicius Junior et Jude Bellingham. Kylian Mbappé n’a pas de souci à se faire, il est désiré par l’ensemble des joueurs. Il avait d’ailleurs confié en conférence de presse que Vinicius avait hâte de partager l’attaque avec lui. Après l’annonce de sa signature, de nombreux joueurs ont salué via les réseaux sociaux son choix. De plus, son salaire ne sera pas déconnecté du reste du vestiaire (mais sera le plus important si l’on compte les primes et bonus), ce qui était une volonté du Real Madrid pour ne pas déstabiliser son groupe.

Le club merengue a bien conscience du statut particulier que Mbappé avait au Paris Saint-Germain après sa prolongation inattendue de 2022, et ne veut pas commettre la même erreur. Il a donc accueilli avec plaisir les premiers mots du Français durant sa conférence de presse, ou sur le fait qu’il ne viendrait pas réclamer le numéro 10 de Luka Modric, qui a prolongé son contrat d’un an. Tactiquement aussi, le problème éventuel de son intégration au sein d’une équipe qui a bien performé la saison passée a déjà été réglé par Carlo Ancelotti.

Selon The Athletic, le Real Madrid jouera dans un 4-3-3 flexible, où Mbappé prendra place au centre de l’attaque, avec Vinicius Jr et Rodrygo à ses côtés. En phase défensive, le schéma deviendrait un 4-4-2 avec Mbappé et Vini pour effectuer le premier pressing, et Bellingham qui glisserait côté gauche, Rodrygo défendant le côté droit. Tout semble déjà réglé comme du papier à musique. Ne reste plus qu’à accorder les musiciens sur le terrain.