MU dévoile son surprenant nouveau maillot away 2024-25

La fin du mois de juillet approche et les clubs européens ont quasiment tous commencé leur préparation estivale. Du côté de Manchester United, on prépare doucement la tournée aux Etats-Unis. L’occasion pour les Red Devils de sortir leur toute nouvelle tunique extérieure bleue qui dénote avec les maillots mancuniens away de ces dernières saisons.

«Inspiré par les maillots du club dans les années 90, un graphisme intégral est construit autour d’un motif « M » sur mesure qui fait un clin d’œil aux maillots les plus populaires de l’époque. Un trio de lignes bleues sur le col représente les trois rivières qui relient la ville, y compris celle qui relie la ville de Manchester à Old Trafford», peut-on lire sur le communiqué publié par adidas, l’équipementier de l’emblématique formation anglaise.

